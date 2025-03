Flamengo x São Paulo: onde assistir pelo Brasileirão Feminino

Nesta segunda-feira (24), tem clássico pelo Brasileirão Feminino. Flamengo e São Paulo se enfrentam no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida começará às 21h30. Mas onde assistir Flamengo e São Paulo ao vivo?

A transmissão se dará pelo Sportv (TV fechada).

Como chegam Flamengo e São Paulo

As meninas do Flamengo chegam embaladas e desejam adquirir os primeiros pontos na competição. Por outro lado, o São Paulo é atual campeão da Supercopa do Brasil Feminino e vai em busca de mais uma temporada vitoriosa.

Prováveis escalações

Flamengo: Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Glaucia e Fernanda; Laysa e Cristiane.

São Paulo: Carlinha; B. Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Aline, Camilinha, Robinha e Dudinha; Crivelari e Isa

