Flamengo x Vasco AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (8), Flamengo e Vasco decidem quem vai à final do Campeonato Carioca. O Clássico dos Milhões acontecerá no Maracanã, às 17h45 (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir Flamengo e Vasco ao vivo?

O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Mengão chega embalado e em vantagem. Isso porque o dono de um dos melhores elencos do Brasil, o Flamengo venceu o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0, com um golaço de Bruno Henrique. Dessa forma, o rubro-negro chega para a partida dependendo de um empate para avançar.

Por outro lado, vem de uma boa vitória na Copa do Brasil, por 3 a 0, sobre o Nova Iguaçu. Nesse sentido, o time chega ao confronto confiante em uma virada sobre o Flamengo para chegar à final do Cariocão.

