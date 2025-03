Fórmula 1 onde assistir: veja AO VIVO GP Austrália 2025

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa com o GP da Austrália, realizado no tradicional circuito de Albert Park, em Melbourne. A McLaren garantiu a pole-position com Lando Norris, prometendo um início de campeonato emocionante.

Que horas começa a corrida da F1 hoje?

O GP da Austrália tem largada marcada para 1h da manhã (horário de Brasília, GMT-3) neste domingo (16). Os fãs precisarão madrugar para acompanhar a primeira corrida do ano ao vivo.

Onde assistir ao GP da Austrália 2025?

Confira as opções para acompanhar a corrida ao vivo:

TV Aberta: Band

Streaming: Bandplay e F1TV (serviço oficial da Fórmula 1)

Segunda Tela: Grande Prêmio (comentários ao vivo)

O que esperar da corrida de hoje?

Com Lando Norris na pole, a Red Bull, Ferrari e Mercedes precisarão de uma estratégia agressiva para disputar a vitória. O traçado técnico e veloz de Albert Park favorece ultrapassagens estratégicas, podendo trazer surpresas ao longo da prova.

Acompanhe a Fórmula 1 hoje e não perca nenhum detalhe da estreia da temporada 2025!