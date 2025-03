Fuad Noman: veja o que deixou o prefeito de BH em estado grave

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira (25) e permanece internado em estado grave.

Um boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (26) informou que, embora tenha sido reanimado, ele apresentou choque cardiogênico, o que exigiu o uso de altas doses de drogas vasoativas e inotrópicas.

O relatório também informou que Fuad Noman está sob respiração controlada por aparelhos e precisa de medicamentos para manter a pressão arterial. Além disso, ele enfrenta um quadro de insuficiência renal aguda.

Atualmente, o prefeito de Belo Horizonte segue internado no Hospital Mater Dei, onde recebe acompanhamento médico intensivo.

A equipe médica segue monitorando a evolução do quadro clínico de Fuad Noman.

