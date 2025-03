Gabriel Bortoleto supera carros superiores no GP da Austrália

O piloto Gabriel Bortoleto mostrou um ótimo desempenho na classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1 , neste sábado (9). Embora tenha largado da 15ª posição no grid , o brasileiro surpreendeu ao avançar e superar adversários com carros mais competitivos.

Mesmo sendo estreante na categoria, Gabriel Bortoleto conseguiu superar seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg , garantindo um desempenho superior dentro da própria Sauber . A classificação para o Q2 reforça o bom início do brasileiro na Fórmula 1 e demonstra seu potencial para evoluir ao longo da temporada.

Além disso, o piloto brasileiro conseguiu um feito ainda mais impressionante: eliminou dois calorias que competem por escuderias com carros superiores . Isso mostra que, apesar das limitações da Sauber, Bortoleto conseguiu extrair o máximo de seu equipamento.

Agora, Gabriel Bortoleto se prepara para a corrida no Circuito de Albert Park , onde buscará um desempenho sólido e, quem sabe, pontos na classificação. O GP da Austrália será realizado neste domingo (10), prometendo fortes emoções para os fãs brasileiros da Fórmula 1.

Fique ligado para acompanhar todos os detalhes da estreia de Gabriel Bortoleto na F1 e seu desempenho no GP da Austrália!

