Gerente do Figueirense, Victor Ibagy, morreu! Clube lamenta

O Figueirense Futebol Clube expressou profundo pesar pelo falecimento de Victor Ibagy, ocorrido nesta segunda-feira (17), em Florianópolis. Além de ser um torcedor fervoroso, ele também era sócio do clube e exercia o cargo de Gerente de Marketing e Pré-vendas na Imobiliária Ibagy. A empresa, reconhecida como uma das mais tradicionais da região, possui uma longa trajetória de apoio ao Figueirense, consolidando-se como uma importante patrocinadora.

Diante dessa triste notícia, os Conselhos Deliberativo e Administrativo, juntamente com os colaboradores do Figueirense Futebol Clube (associação e SAF), manifestaram suas condolências à família Ibagy. O clube destacou não apenas a dedicação de Victor ao time, mas também sua relevância no meio empresarial e esportivo.

A Imobiliária Ibagy, onde Victor desempenhava um papel essencial, sempre esteve presente no cenário esportivo catarinense. Além disso, sua parceria com o Figueirense fortaleceu os laços entre a empresa e a equipe alvinegra. Assim, sua partida deixa uma lacuna significativa tanto para o clube quanto para seus colegas e amigos.

Neste momento de luto e consternação, o Figueirense reitera sua solidariedade à família, aos amigos e a todos que conviveram com Victor Ibagy.