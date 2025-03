Gov br: veja como emitir informe de rendimentos para IRPF

O comprovante de rendimentos, também chamado de informe de rendimentos, é um documento essencial para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Ele contém todas as informações sobre os valores recebidos por uma pessoa física no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Assim, sua emissão garante que o contribuinte possa prestar contas corretamente à Receita Federal.

Quem pode solicitar o comprovante de rendimentos?

Esse documento está disponível para servidores aposentados e pensionistas atendidos pelo Decipex. Caso tenha dúvidas sobre a elegibilidade, é possível verificar diretamente no portal oficial do Gov.br.

Onde emitir o comprovante de rendimentos?

A solicitação pode ser feita de maneira rápida e prática pelos seguintes canais:

Aplicativo Sou Gov.br : com essa opção, o usuário pode consultar, baixar e compartilhar o comprovante com facilidade. Além disso, quem possui mais de um vínculo deve alterná-los no aplicativo antes de emitir o documento.

: com essa opção, o usuário pode consultar, baixar e compartilhar o comprovante com facilidade. Além disso, quem possui mais de um vínculo deve alterná-los no aplicativo antes de emitir o documento. Portal Gov.br: outra alternativa é acessar o site oficial do governo, onde a emissão pode ser feita de forma segura e eficiente.

Para evitar imprevistos na declaração do IRPF, o ideal é solicitar o comprovante de rendimentos com antecedência. Dessa forma, o contribuinte garante que todas as informações estejam corretas dentro do prazo. Acesse o Gov.br e obtenha seu documento agora mesmo!