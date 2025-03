Grave acidente com vítima em Domingos Martins; veja vídeo

Dois veículos colidiram na tarde deste domingo (16) no Trevo de Santa Isabel, em Domingos Martins. Chove forte no local, o que pode ter contribuído para o acidente.

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos. Contudo, uma pessoa que passava pelo local informou que uma das vítimas apresentava ferimentos graves.

O trecho está parcialmente interditado, e o tráfego ocorre no sistema ‘pare e siga’. Motoristas que precisarem passar pelo local devem redobrar a atenção.

Veja o vídeo:

