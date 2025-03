Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo a final do Gaúcho

Um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro acontece neste sábado (8). Grêmio e Internacional fazem o primeiro joga da final do Campeonato Gaúcho.

A partida será realizada na Arena do Grêmio, às 17h45 (horário de Brasília). Contudo, onde assistir Grêmio e Internacional ao vivo?

A transmissão se dará pela RBS (TV aberta, para o Rio Grande do Sul) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio vem de sete títulos seguidos. Porém, nesta edição do Gaúcho, os tricolores demonstraram uma campanha bem irregular. A equipe eliminou o Juventude nos pênaltis.

O Colorado, por sua vez, tem apresentado o melhor futebol do Sul do país e, para conquistar o título que não vem desde 2016, o time eliminou o Caxias.

