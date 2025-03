Grenal hoje onde assistir: veja AO VIVO

O Campeonato Gaúcho 2024 chega ao seu último capítulo com um duelo eletrizante entre Internacional e Grêmio, neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. O Gre-Nal 446 define o campeão estadual e será transmitido ao vivo pela RBS TV e Premiere, além do acompanhamento em tempo real pelo ge.

Gre-Nal 446: Quem tem a vantagem?

No primeiro jogo da final, disputado na Arena, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 2 e chega ao confronto com a vantagem do empate para conquistar o heptacampeonato estadual. Já o Colorado, jogando em casa, precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Uma vitória simples do Inter leva a decisão para os pênaltis.

Inter busca reação diante da torcida

O Internacional conta com o apoio de sua torcida para reverter o placar e buscar o primeiro título do Gauchão desde 2016. O técnico Eduardo Coudet aposta no bom momento de jogadores como Alan Patrick e Enner Valencia para furar a defesa gremista. Além disso, o Colorado espera uma atuação segura do goleiro Sergio Rochet para evitar surpresas.

Grêmio quer ampliar sua hegemonia

Do outro lado, o Grêmio chega confiante para manter sua hegemonia estadual. Comandado por Renato Portaluppi, o Tricolor busca seu sétimo título seguido, algo que não acontece desde a década de 1960. O atacante Diego Costa, que brilhou no primeiro jogo, e o meia Cristaldo, são as principais armas ofensivas da equipe.

Onde assistir ao Gre-Nal 446 ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o Gre-Nal 446 ao vivo pela RBS TV, para o público do Rio Grande do Sul, e pelo Premiere, canal de pay-per-view. Além disso, o portal ge fará a cobertura em tempo real, com todos os detalhes da decisão do Campeonato Gaúcho 2024.

Escalações prováveis para a final

As equipes ainda não divulgaram suas escalações oficiais, mas a tendência é que os técnicos mantenham as bases dos jogos anteriores. Confira as prováveis escalações:

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Valencia e Wesley.

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Valencia e Wesley. Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo e Nathan Fernandes; Soteldo e Diego Costa.

Segurança reforçada no Beira-Rio

Para garantir a segurança do clássico, a Brigada Militar organizou um forte esquema de policiamento nos arredores do Beira-Rio. O acesso ao estádio terá bloqueios para evitar tumultos e a recomendação é que os torcedores cheguem cedo para evitar filas.

Gre-Nal 446 e a rivalidade histórica

O Gre-Nal é considerado um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e sempre gera grande expectativa. A rivalidade entre os clubes já decidiu diversos títulos importantes e, desta vez, mais um campeonato estadual está em jogo.

Comparação com Fla-Flu e outros clássicos

Embora o Gre-Nal seja um dos duelos mais intensos do Brasil, ele rivaliza em emoção com outros clássicos nacionais, como o Fla-Flu, que também atrai grande audiência. O confronto entre Flamengo e Fluminense movimenta torcidas no Rio de Janeiro, enquanto no Sul, Inter e Grêmio dominam a cena.

Quem será o campeão do Gauchão 2024?

Com promessa de casa cheia, Inter e Grêmio entram em campo para definir o campeão gaúcho de 2024. A bola rola às 16h, e a expectativa é de um jogo equilibrado e disputado até o último minuto. Quem levará a taça para casa?