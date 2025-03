Greve entregadores Ifood: motoboys protestam na Paulista

Na tarde desta segunda-feira (31), centenas de motociclistas bloquearam trechos da Avenida Paulista, em São Paulo, em um protesto por melhores condições de trabalho nos serviços de entrega por aplicativo. A mobilização faz parte de uma greve de entregadores do iFood, que também está prevista para continuar na terça-feira (1).

Os manifestantes reivindicam, sobretudo, um aumento no valor das corridas, transparência na distribuição de pedidos e melhores condições de segurança. Além disso, eles exigem o fim dos bloqueios indevidos nas plataformas, prática que, segundo os trabalhadores, é injusta e sem justificativa clara.

A concentração dos motociclistas começou no início da tarde. Em seguida, os participantes se reuniram em pontos estratégicos antes de seguirem para a Avenida Paulista. Durante a manifestação, o trânsito foi afetado, o que gerou lentidão e congestionamentos na região.

Para fortalecer o movimento, grupos de entregadores utilizaram redes sociais e aplicativos de mensagens como ferramentas de mobilização. Movimentos como o “Treta no Trampo” e “Entregadores Antifascistas” foram fundamentais na articulação do protesto e na conscientização da categoria sobre seus direitos.

Até o momento, o iFood e outras plataformas de entrega ainda não emitiram um posicionamento oficial sobre as reivindicações dos trabalhadores. No entanto, os entregadores afirmam que a paralisação continuará até que haja uma resposta concreta das empresas.

Além da baixa remuneração, os entregadores enfrentam desafios diários. Por exemplo, a falta de pontos de apoio, a insegurança no trânsito e os riscos de assaltos são algumas das principais preocupações da categoria. Muitos relatam que precisam trabalhar longas jornadas para garantir uma renda suficiente, o que, por sua vez, aumenta os riscos de acidentes.

Com a greve dos entregadores do iFood, os usuários dos aplicativos devem se preparar para possíveis atrasos e dificuldades na realização de pedidos. Aliás, a paralisação pode impactar especialmente os horários de pico, como almoço e jantar.

A mobilização não termina nesta segunda-feira. Pelo contrário, os entregadores já planejam um novo protesto para terça-feira (1), com ações em outras regiões da cidade. O objetivo principal é pressionar as empresas a negociar melhorias nas condições de trabalho.

Diante desse cenário, a greve dos entregadores do iFood segue ganhando força e pode impactar o funcionamento das entregas nos próximos dias. Os trabalhadores prometem continuar protestando até que suas demandas sejam atendidas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui