Grupos da Libertadores 2025: confira o resultado do sorteio

Foram sorteados na noite desta segunda-feira (17), pela Conmebol, os grupos da Copa Libertadores 2025. Dirigentes dos clubes participantes estiveram em Luque, no Paraguai, sede da entidade, para acompanhar a cerimônia da competição, que terá Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia como representantes brasileiros.

Cada equipe disputa seis jogos nessa fase da Libertadores, sendo três como mandante e outros três como visitante. As datas, horários e as emissoras que farão a transmissão de cada partida ainda serão revelados pela Conmebol nos próximos dias. As partidas da Libertadores terão transmissão de Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+ (streaming).

Os dois primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final da Libertadores. Os confrontos acontecem entre líderes e vice-líderes e serão definidos em um novo sorteio, em 4 de junho. Os terceiros colocados vão para a Copa Sul-Americana e disputam um playoff contra os vice-líderes deste torneio. A final da competição ainda não tem local definido e deve acontecer em 29 de novembro.

Grupos da Libertadores 2025

Grupo A: Botafogo, Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI), Carabobo (VEN)

Botafogo, Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI), Carabobo (VEN) Grupo B: River Plate (ARG), Independiente Del Valle (EQU), Universitario (PER), Barcelona (EQU)

River Plate (ARG), Independiente Del Valle (EQU), Universitario (PER), Barcelona (EQU) Grupo C: Flamengo, LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN), Central Córdoba (ARG)

Flamengo, LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN), Central Córdoba (ARG) Grupo D: São Paulo, Libertad (PAR), Talleres (ARG), Alianza Lima (PER)

São Paulo, Libertad (PAR), Talleres (ARG), Alianza Lima (PER) Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza, Atlético Bucaramanga (COL)

Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza, Atlético Bucaramanga (COL) Grupo F: Nacional (URU), Internacional, Atlético Nacional (COL), Bahia

Nacional (URU), Internacional, Atlético Nacional (COL), Bahia Grupo G: Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal (PER), Cerro Porteño (PAR)

Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal (PER), Cerro Porteño (PAR) Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez Sarsfield (ARG), San Antonio (BOL)

Estadão Conteúdo