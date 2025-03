Gusttavo Lima desiste de concorrer à Presidência do Brasil; veja vídeo

O cantor Gusttavo Lima anunciou, em um vídeo divulgado em suas redes sociais, que não será mais candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Em sua declaração, o sertanejo afirmou de forma clara: “Em 26, não serei candidato.” A mudança de decisão vem em contraste com o que havia dito em janeiro deste ano, quando o artista havia manifestado a intenção de disputar o cargo máximo do país.

No vídeo, Gusttavo Lima explicou que, ao invés de se envolver diretamente com a política, decidiu concentrar suas energias na sua carreira musical e em ações sociais. “Quero focar em minha missão na música e em projetos que possam ajudar a sociedade”, disse o cantor. Como parte de sua nova direção, ele anunciou a criação do Instituto Gusttavo Lima, com a missão de promover iniciativas voltadas para causas sociais.

Veja o vídeo

O cantor, que sempre teve uma forte presença nas redes, destaca-se não apenas pela sua carreira musical, mas também pelo seu comprometimento com causas sociais. Em sua declaração, ele garantiu que continuará colaborando com a sociedade, mas de uma maneira diferente, com o apoio de sua equipe e por meio de seu novo instituto.

A desistência de Gusttavo Lima para a candidatura à presidência encerra um ciclo de especulações sobre sua participação nas eleições de 2026. Agora, ele deixa claro que seu foco será dedicado à música e ao desenvolvimento de ações que possam beneficiar a população, reafirmando seu compromisso com o bem-estar social através do Instituto Gusttavo Lima.