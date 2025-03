Hamdan Ballal: vencedor do Oscar é linchado

O diretor palestino Hamdan Ballal, um dos responsáveis pelo documentário “Sem Chão”, vencedor do Oscar, foi brutalmente atacado por colonos israelenses nesta segunda-feira (24), perto do assentamento de Susya, na Cisjordânia. Após o linchamento, militares das Forças de Defesa de Israel (FDI) deteram Ballal , conforme divulgado pelo jornal Haaretz.

Testemunhas relataram que Hamdan Ballal foi cercado e agredido violentamente antes da chegada dos soldados israelenses. No entanto, em vez de receber atendimento médico, o cineasta foi sob custódia, sem explicações sobre os motivos de sua prisão.

O documentário “Sem Chão”, que denuncia a expulsão de comunidades palestinas na Cisjordânia, trouxe maior visibilidade à situação dos palestinos que enfrentam remoções forçadas. A repercussão do filme pode ter colocado o diretor sob ameaça de represálias.

As Forças de Defesa de Israel informaram que abriram uma investigação sobre o caso, mas não forneceram mais detalhes. Não há informações sobre o estado de saúde de Ballal nem sobre possíveis acusações contra ele.

Organizações de direitos humanos condenaram o ataque, destacando o aumento da violência de colonos contra palestinos. Ativistas denunciam que muitos desses incidentes ocorrem sem consequências para os agressores.

A Associação de Cineastas Palestinos exigiu a libertação imediata de Hamdan Ballal e alertou sobre a repressão contra artistas e intelectuais palestinos. O governo palestino também denunciou o ataque e cobrou ações da comunidade internacional.

Nos últimos anos, cineastas e jornalistas palestinos têm enfrentado perseguições e dificuldades para documentar a realidade da ocupação. A visibilidade conquistada por “Sem Chão” pode ter transformado Ballal em alvo de setores contrários à narrativa exposta no filme.

A região onde ocorreu o ataque, próxima a Susya, já foi palco de diversos conflitos entre colonos israelenses e palestinos. Segundo o direito internacional, os assentamentos israelenses na Cisjordânia são ilegais, mas continuam sendo expandidos, elevando as tensões.

Representantes políticos palestinos classificaram o ataque como reflexo da impunidade dos colonos e da cumplicidade das forças militares israelenses. Pedidos por uma investigação independente foram encaminhados a organismos internacionais.

O caso de Hamdan Ballal reacende o debate sobre a violência na Cisjordânia e a urgência de ações para garantir a segurança da população palestina.

