Heloisa Teixeira morreu! Morte causa grande comoção no país

Heloisa Teixeira, conhecida também como Heloisa Buarque de Hollanda, morreu, aos 85 anos, nesta sexta-feira (28), devido a uma insuficiência respiratória aguda causada por pneumonia. A cerimônia de velório acontecerá no sábado (29), na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

A morte de Heloisa Teixeira representa uma grande perda para a literatura e para o pensamento crítico brasileiro. Eleita em 2023 para a cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras, Heloisa sucedeu a renomada escritora Nélida Piñon e foi uma das figuras mais importantes da cultura brasileira nas últimas décadas.

Heloisa Teixeira: Uma Vida de Contribuições Incontáveis

Nascida em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Heloisa Teixeira foi uma das principais referências na área de estudos culturais no Brasil. Sua atuação abrangeu diversas frentes, incluindo as relações de gênero, questões étnico-raciais e as culturas marginalizadas. Além disso, foi pioneira no campo da cultura digital, sempre atenta às transformações sociais e estéticas que marcaram o país.

Autora de obras fundamentais, como a antologia “26 Poetas Hoje” (1976), que revelou a geração da poesia marginal, e “Explosão Feminista” (2018), Heloisa foi também professora emérita na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua atuação na academia foi crucial para o desenvolvimento do pensamento crítico no Brasil, especialmente como coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC), um dos principais centros de pesquisa em cultura e comunicação.

A Transição de Nome e o Legado de Heloisa Teixeira

Nos últimos anos, Heloisa optou por adotar o sobrenome materno, assinando como Heloisa Teixeira em vez de Heloisa Buarque de Hollanda, como forma de reafirmar sua identidade pessoal e trajetória. Esse gesto simbolizou sua constante evolução como mulher e intelectual, sempre em busca de novos significados e visões sobre o mundo.

Recentemente, sua vida e obra foram retratadas no documentário “O Nascimento de H. Teixeira”, exibido pelo Canal Curta! em março de 2025. O documentário destacou a profundidade de seu pensamento e a relevância de sua contribuição para o Brasil e para o mundo.

A Filosofia de Heloisa Teixeira

Em suas palavras, Heloisa afirmava: “O feminismo não é um lugar de chegada, mas um movimento constante. Uma forma de viver e olhar o mundo com olhos atentos e mãos estendidas.” Essa visão reflete não apenas sua trajetória intelectual, mas também seu compromisso contínuo com a luta por uma sociedade mais igualitária e livre de preconceitos.

O legado de Heloisa Buarque de Hollanda – agora conhecido como Heloisa Teixeira – será eternamente lembrado pela profundidade de suas reflexões, sua contribuição à literatura e à cultura brasileira, e sua incessante busca por justiça social. Sua morte deixa uma lacuna imensa, mas seu trabalho seguirá inspirando futuras gerações.

O velório de Heloisa Teixeira será realizado na Academia Brasileira de Letras, um local que simboliza sua consagração no cenário literário e intelectual do Brasil.