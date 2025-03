Homem de 30 anos morre afogado em açude na zona rural de Ibitirama

Um homem de 30 anos morreu afogado em um açude na localidade de Trindade, zona rural de Ibitirama, na região do Caparaó, na manhã da última quinta-feira (27). Apesar dos esforços da família e do socorro médico, a vítima não resistiu.

De acordo com testemunhas, o homem desapareceu na água e ficou submerso por aproximadamente 40 minutos. Diante do sumiço, familiares iniciaram o esvaziamento da represa e encontraram o corpo já sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio na ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) chegaram a realizar manobras de ressuscitação, mas não obtiveram sucesso.

A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

