Homem é detido após arrombar loja e furtar roupas em Anchieta

Na madrugada deste sábado (29), a Base da Guarda Civil Municipal de Anchieta recebeu uma denúncia sobre um arrombamento seguido de furto na loja Bambario, localizada ao lado do Banco do Brasil, no Centro da cidade.

As equipes foram imediatamente acionadas e conseguiram localizar o suspeito na Rua Feliciano Garcia, ainda em posse de 29 peças de roupa furtadas do estabelecimento. Uma funcionária da loja, que foi chamada ao local, reconheceu os produtos, sendo posteriormente acompanhada pelo proprietário, que também confirmou a procedência do material.

O suspeito foi detido sem apresentar lesões e conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde a ocorrência foi registrada