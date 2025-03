Homem é detido com arma de fogo após denúncia anônima em Alegre

Na noite deste sábado (29), policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem de 47 anos com uma arma de fogo no bairro Morro do Querosene, em Alegre, no sul do Espírito Santo. A equipe chegou ao local após receber denúncias anônimas de que o suspeito escondia uma arma no baú de uma motocicleta.

Durante o patrulhamento ostensivo, os militares localizaram o indivíduo próximo a uma motocicleta Yamaha Flúor 125, de cor prata, de sua propriedade. No baú do veículo, foi encontrada uma pistola PT 818 calibre .380, carregada com 13 munições.

Apesar de apresentar um registro válido da arma, o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre por estar em posse irregular do armamento.

A Polícia Militar segue reforçando o patrulhamento em toda a região com o objetivo de coibir crimes e garantir a segurança da população.