Horário da apuração carnaval 2025 RJ: veja onde assistir AO VIVO

A contagem das notas do Carnaval 2025 no Rio de Janeiro está marcada para quarta-feira (5), às 16h. O evento acontece na Cidade do Samba, no centro da capital fluminense, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo portal g1.

Critérios de Avaliação e Ordem de Leitura das Notas

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) definiu, por sorteio, a ordem de leitura das notas dos jurados. As escolas do Grupo Especial passarão por avalaição em diferentes quesitos, e, em caso de empate, o critério de desempate será o desempenho na Comissão de Frente.

Novidades e Expectativas para o Resultado

A apuração do Carnaval 2025 apresenta pequenas mudanças, como alterações na distribuição dos jurados e no preenchimento dos envelopes. No entanto, as regras principais permanecem, incluindo o descarte da nota mais baixa em cada quesito.

As seis escolas melhores colocadas garantem vaga no Desfile das Campeãs, marcado para sábado (8). A grande vencedora será coroada logo após a divulgação das notas finais.

Onde Assistir à Apuração do Carnaval 2025 RJ?

A apuração será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo portal g1. Além disso, rádios e redes sociais atualizarão a classificação das escolas em tempo real.

Fique ligado para descobrir qual escola de samba será a campeã do Carnaval 2025 no Rio de Janeiro!