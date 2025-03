Idade de Neguinho da Beija Flor: descubra

Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da Beija-Flor de Nilópolis, completou 75 anos. Nascido em 29 de junho de 1949, Luiz Feliciano Antonio Marcondes se tornou uma das vozes mais emblemáticas do carnaval carioca.

Desde 1976, Neguinho lidera o carro de som da escola, contribuindo para inúmeras vitórias no Grupo Especial do Rio de Janeiro. Seu maior sucesso, “A Deusa da Passarela” (1989), é um dos sambas-enredo mais icônicos da história do carnaval.

Além dos desfiles, o cantor construiu uma sólida carreira na música popular, lançando álbuns e se apresentando por todo o Brasil. Em 2008, superou um câncer e retornou à avenida, demonstrando sua paixão pelo samba.

Mesmo aos 75 anos, Neguinho da Beija-Flor continua em plena atividade, sendo inspiração para novas gerações. Sua voz segue marcando o carnaval e reforçando a tradição do samba-enredo brasileiro.