Instagram apresenta instabilidade: veja as localidades afetadas

O Instagram apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (25), deixando usuários sem acesso à plataforma. O problema foi identificado por volta das 10h (horário de Brasília) e atingiu diversas regiões, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá e França, de acordo com o Downdetector, serviço que monitora falhas em sites e redes sociais.

Problemas no Instagram começam pela manhã

Segundo relatos, usuários enfrentaram dificuldades para carregar o feed, enviar mensagens no Direct e publicar conteúdos nos Stories e no Reels. Além disso, algumas pessoas relataram a impossibilidade de fazer login na conta.

No Downdetector, plataforma que rastreia falhas em tempo real, o número de notificações ultrapassou 800 registros logo nas primeiras horas do problema.

Relatos de falhas diminuem após o meio-dia

Por volta das 12h15, a situação começou a se normalizar, e o número de reclamações no Downdetector apresentou queda. No entanto, ainda há registros pontuais de erros no carregamento da plataforma.

Meta ainda não se pronunciou sobre a falha

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, não divulgou um comunicado oficial sobre a instabilidade. Situações semelhantes já ocorreram em outros momentos, normalmente sendo resolvidas sem um posicionamento detalhado da companhia.

Usuários recorrem ao Twitter para relatar falhas

Como em outras quedas de serviços digitais, muitos usuários migraram para o Twitter (X) para compartilhar suas experiências e verificar se o problema era generalizado. A hashtag #InstagramDown ficou entre os assuntos mais comentados da manhã.

Como verificar se o Instagram está fora do ar?

Quando o Instagram apresenta instabilidade, é possível verificar o status da plataforma por meio de serviços como:

Downdetector : mostra relatórios de usuários sobre falhas no aplicativo.

: mostra relatórios de usuários sobre falhas no aplicativo. Twitter (X) : usuários frequentemente comentam problemas usando hashtags como #InstagramDown .

: usuários frequentemente comentam problemas usando hashtags como . Outros dispositivos: testar o acesso ao Instagram em outro aparelho ou rede pode ajudar a identificar se o problema é global ou apenas local.

O que fazer quando o Instagram não funciona?

Caso o aplicativo apresente falhas, algumas soluções rápidas podem ajudar:

Reiniciar o aplicativo ou o celular.

ou o celular. Limpar o cache do Instagram nas configurações do dispositivo.

nas configurações do dispositivo. Verificar a conexão com a internet .

. Atualizar o aplicativo na loja oficial do sistema operacional.

Histórico de instabilidades no Instagram

O Instagram apresenta instabilidade ocasionalmente, sendo comum falhas temporárias nos serviços da Meta. Em 2023, a plataforma enfrentou diversos problemas semelhantes, incluindo dificuldades de login e falhas no carregamento de conteúdos.

Os usuários que ainda enfrentam problemas devem aguardar atualizações da Meta ou acompanhar relatórios no Downdetector para verificar a normalização do serviço.