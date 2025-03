Inter de Milão x Feyenoord: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça (11), Inter de Milão e Feyenoord se encaram pelo segundo jogo da quarta de final da Champions League. O duelo acontece no estádio San Siro, às 17h (horário de Brasília). Contudo, onde assistir Inter de Milão e Feyenoord ao vivo?

A transmissão se dará pelo streaming da Max.

No primeiro jogo, a Inter ganhou por 2 a 0, conquistando uma boa vantagem, fora de casa.

Diante disso, o Feyenoord precisa vencer por dois gols ou mais para avançar.

