IPCA fevereiro 2025 alcança maior patamar para o mês em 22 anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (12) que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aumentou 1,31% em fevereiro de 2025. Esse resultado representa a maior alta para o mês desde 2003, quando a inflação atingiu patamares semelhantes. Dessa forma, o avanço reforça as pressões inflacionárias sobre a economia brasileira.

Inflação avança no primeiro bimestre de 2025

Com a elevação observada em fevereiro, o IPCA acumula uma alta de 1,47% nos dois primeiros meses do ano. Assim, a inflação acelerou significativamente em relação a janeiro, quando a variação foi de apenas 0,16%. Esse cenário indica que os preços ao consumidor continuam subindo de forma expressiva. Além disso, especialistas apontam que essa tendência pode persistir ao longo do primeiro semestre.

Setores que mais influenciaram o IPCA de fevereiro

Segundo o IBGE, todos os grupos analisados registraram aumentos. No entanto, três setores tiveram maior impacto na inflação do mês:

Habitação : O aumento da tarifa de energia elétrica residencial elevou significativamente os custos das famílias.

: O aumento da tarifa de energia elétrica residencial elevou significativamente os custos das famílias. Educação : O reajuste das mensalidades escolares pesou no orçamento doméstico, especialmente após o período de matrículas.

: O reajuste das mensalidades escolares pesou no orçamento doméstico, especialmente após o período de matrículas. Alimentação e bebidas: Os preços dos alimentos continuaram subindo, pressionando ainda mais os consumidores.

Alimentos seguem impulsionando a inflação

Entre os itens de maior impacto, arroz, feijão, carnes e leite registraram altas expressivas. A combinação entre demanda interna elevada e fatores climáticos desfavoráveis contribuiu para essa valorização. Além disso, a instabilidade no mercado agrícola reforçou o encarecimento desses produtos essenciais.

Energia elétrica pesa no orçamento das famílias

O setor de habitação também teve um impacto relevante no IPCA de fevereiro. Isso porque o aumento nas tarifas de energia elétrica residencial, impulsionado pela revisão tarifária e pela adoção de bandeiras mais caras, elevou as contas de luz em todo o país. Como consequência, os consumidores enfrentam custos mais altos nas despesas básicas.

Projeções para a inflação nos próximos meses

De acordo com especialistas, a inflação pode continuar elevada ao longo do primeiro semestre de 2025. Além do aumento dos preços dos serviços e dos combustíveis, fatores externos também influenciam esse cenário. Por isso, o Banco Central pode adotar medidas para conter a alta dos preços, como a manutenção da taxa de juros em níveis elevados.

Impactos da inflação na economia

O avanço da inflação reduz o poder de compra da população e, consequentemente, desacelera o consumo. Além do impacto direto no orçamento das famílias, o aumento dos preços pode afetar o crescimento econômico. Dessa forma, medidas de controle podem ser necessárias para evitar que a inflação continue subindo nos próximos meses.