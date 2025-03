Irupi anuncia Caminhada de Conscientização do Autismo

A Prefeitura de Irupi convida toda a população para participar da Caminhada Municipal de Conscientização do Autismo, que será realizada no próximo dia 1º de abril. O evento tem início às 8h30, com concentração no Estádio Municipal Renive Machado.

Com o tema “Informação gera empatia, empatia gera respeito”, a caminhada tem como objetivo promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a importância da informação, da empatia e do respeito às pessoas autistas.

A ação contará com a presença de famílias, profissionais das áreas da saúde e da educação, além do Grupo das Famílias de Autistas de Irupi, que atua na defesa dos direitos e na valorização da inclusão de pessoas com TEA no município.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Irupi, por meio das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação, em parceria com o Grupo das Famílias de Autistas de Irupi.

A participação da comunidade é essencial para fortalecer o debate, combater o preconceito e construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todos.