Itália x Alemanha: veja onde assistir a Liga das Nações AO VIVO

Nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília), Itália e Alemanha se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. Contudo, onde assistir Itália x Alemanha ao vivo?

Este grande confronto, que será realizado no San Siro, em Milão, na Itália, contará com transmissão da Disney+ (streaming).

Aliás, a Itália chegou para as quartas de final após se classificar na segunda colocação do Grupo B da Liga das Nações, com 13 pontos conquistados. Já a Alemanha, dominou completamente o Grupo C da competição, conquistando 14 pontos, cinco a mais que a Holanda, segunda colocada do grupo.

“Um confronto Itália x Alemanha sempre tem um charme incrível, pelo passado e, porque sempre foram duas seleções muito fortes. Estou convencido de que será uma grande partida, que ambas as equipes jogarão de cara aberta, para vencer. Eles trarão a qualidade que têm, mas nós queremos vencer”, afirmou Luciano Spalletti, treinador da Itália.

Prováveis escalações

Itália (técnico Luciano Spalletti): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni e Buongiorno; Cambiaso, Frattesi, Barella, Tonali e Udogie; Raspadori e Politano.

Alemanha (técnico Julian Nagelsmann): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Mittelstädt; Andrich, Goretzka e Sané; Musiala, Adeyemi e Kleindienst.

Ficha técnica

Data: 20 de março (quinta-feira)

20 de março (quinta-feira) Hora: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: San Siro, em Milão, na Itália

San Siro, em Milão, na Itália Onde assistir: Disney+ (streaming)

