João Fonseca onde assistir: veja a final AO VIVO

A grande final do Challenger de Phoenix acontece neste domingo, 16 de março de 2025, com o brasileiro João Fonseca enfrentando o cazaque Alexander Bublik. A partida decisiva está marcada para 18h (horário de Brasília) e promete fortes emoções para os fãs de tênis.

Onde assistir João Fonseca x Alexander Bublik ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através dos seguintes canais:

SporTV 3 – Transmissão na TV fechada para assinantes.

Challenger TV – Disponível no site oficial da ATP, com streaming online gratuito.

João Fonseca busca título inédito no Challenger de Phoenix

O jovem brasileiro vem se destacando no circuito e tenta conquistar um título importante na sua trajetória profissional. Já Alexander Bublik, atual número 20 do mundo, traz sua experiência no circuito ATP para tentar frear o talento de Fonseca.

Como assistir online ao Challenger de Phoenix

Para assistir à final via Challenger TV, basta acessar o site oficial da ATP e buscar a seção de transmissão ao vivo. No caso do SporTV 3, é necessário ter um pacote de TV por assinatura que inclua o canal esportivo.