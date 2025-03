João Fonseca onde assistir: veja AO VIVO semi do Challenger de Phoenix

O tenista brasileiro João Fonseca segue firme na luta pelo título do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Após uma campanha sólida, ele se prepara para enfrentar o japonês Kei Nishikori, na semifinal da competição, neste sábado (15). O jogo está previsto para começar às 18h (horário de Brasília).

Desafio na Semifinal contra Kei Nishikori

O adversário de João Fonseca será Kei Nishikori, atual 76º colocado no ranking mundial da ATP. Nishikori, ex-top 10, possui grande experiência em torneios de alto nível, o que torna a semifinal um verdadeiro teste para o brasileiro. Contudo, João Fonseca tem mostrado um excelente desempenho e chega à semifinal com grandes expectativas.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca

Os fãs de João Fonseca podem acompanhar a partida ao vivo. O confronto entre o brasileiro e o japonês Kei Nishikori será transmitido pela SporTV e também estará disponível no site oficial da ATP.

Próximos passos de João Fonseca

Caso vença a semifinal, João Fonseca garantirá sua vaga na final do Challenger de Phoenix, onde buscará conquistar o tão sonhado título. Este torneio representa uma oportunidade valiosa para o brasileiro ganhar pontos importantes no ranking da ATP e continuar sua ascensão no tênis profissional.

Não perca o jogo de João Fonseca! Acompanhe o duelo contra Kei Nishikori ao vivo neste sábado (15).