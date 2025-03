Jogador é condenado a pagar milhões por excesso de peso; entenda

Uma decisão do Juizado Número 1 Social de Sevilha determinou que o zagueiro Joris Gnagnon, ex-jogador do Sevilla, deve pagar 1 milhão de euros (mais de R$ 6 milhões) ao clube espanhol. A condenação, por sua vez, ocorreu devido ao descumprimento de um plano de emagrecimento estabelecido pela equipe.

Clube rompe contrato por excesso de peso

Diante desse cenário, o Sevilla optou por rescindir o contrato de Gnagnon em 2021. Afinal, o jogador não cumpriu as diretrizes do clube para a redução de peso, o que comprometeu seu desempenho. Agora, a decisão judicial confirma que a demissão foi justificada e que o atleta deve compensar financeiramente a equipe.

Histórico de Gnagnon no Sevilla

Para entender melhor a situação, é importante lembrar que Gnagnon foi contratado pelo Sevilla em 2018, vindo do Rennes, da França. No entanto, ao retornar de um empréstimo ao próprio Rennes na temporada 2020/21, o jogador se apresentou com 105 quilos e recebeu o diagnóstico de obesidade do tipo 1.

Tentativa de recuperação e agravamento do quadro

Diante disso, o clube espanhol enviou um protocolo especial de emagrecimento para o jogador seguir. No entanto, apenas seis dias depois, Gnagnon registrou um aumento de peso, chegando a 107,4 quilos. Ou seja, em vez de melhorar sua condição, o atleta acabou piorando seu estado físico.

Rescisão e disputa judicial

Por causa desse descumprimento, o Sevilla decidiu romper o contrato de forma unilateral. Não satisfeito, Gnagnon contestou a decisão na Justiça. Entretanto, a sentença mais recente reafirma a legalidade da rescisão e impõe a multa milionária ao atleta.

Precedente para clubes e jogadores

Esse caso, sem dúvida, pode servir como referência para outros clubes, que muitas vezes enfrentam dificuldades com o comprometimento físico de seus jogadores. Além disso, a decisão judicial reforça que o descumprimento de obrigações contratuais pode resultar em sanções severas.

Carreira do jogador após a demissão

Após sua saída do Sevilla, Gnagnon assinou contrato com o Saint-Étienne, da França, em 2022. No entanto, seu tempo no clube foi curto e, até o momento, ele não voltou a atuar profissionalmente.

O impacto financeiro para Gnagnon

A condenação, sem dúvida, representa um grande prejuízo financeiro para o jogador, que, até agora, não está vinculado a nenhum clube. Dessa forma, com a decisão, Gnagnon precisará arcar com um alto valor sem ter uma fonte de renda fixa no futebol.

Repercussão do caso no futebol mundial

Como era de se esperar, o caso ganhou destaque na imprensa esportiva internacional. Além disso, ele levantou discussões sobre a responsabilidade dos atletas com sua forma física e compromisso profissional. Por esse motivo, especialistas acreditam que clubes podem adotar cláusulas mais rígidas nos contratos para evitar situações semelhantes.

Conclusão

Por fim, a condenação de Joris Gnagnon pelo Tribunal de Sevilha reforça a importância da disciplina e do comprometimento físico no futebol profissional. Afinal, esse caso serve de alerta para jogadores e clubes, evidenciando que questões como peso e forma física podem ter sérias consequências contratuais e financeiras.