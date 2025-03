Jovem desaparecida em SP é encontrada em Cajamar; veja o desfecho

O corpo da adolescente Vitória Regina de Sousa , de 17 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (5) em uma área de mata em Cajamar , na região metropolitana de São Paulo. A jovem estava desaparecida há sete dias, e a descoberta do corpo intensificou a busca por respostas.

Circunstâncias do crime em Cajamar

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) , a vítima foi localizada com sinais de violência, incluindo degolamento. Além disso, seu corpo estava em estado avançado de consolidação. Diante dessa situação, equipes da Polícia Civil e da perícia foram rapidamente acionadas para o local, a fim de realizar exames detalhados.

Desaparecimento e mobilização da família

Vitória desistiu após sair do trabalho em um restaurante dentro de um shopping. Na ocasião, ela embarcou em um ônibus com destino à sua residência. No entanto, nunca chegou ao local. Por conta disso, familiares e amigos iniciaram buscas e divulgaram seu desaparecimento nas redes sociais, na tentativa de obter informações sobre seu paradeiro.

Investigação e próximos passos

Atualmente, o caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) . Como parte das diligências, imagens de câmeras de segurança e registros de transporte público serão analisados. Dessa forma, os investigadores descobrem suspeitos e entendem a dinâmica do crime.

Por fim, a Polícia Civil pede que qualquer informação relevante seja repassada às autoridades. O crime chocou a população de Cajamar , aumentando a preocupação com a segurança na região.