Juiza Tula Mello: policial pode ter sido morto ao tentar salvá-la

A noite de domingo (30) foi marcada por violência na Estrada de Guaratiba, no Rio de Janeiro. O policial João Pedro Marquini, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), morreu após criminosos atirarem contra ele na altura do Túnel da Grota Funda. Sua esposa, a juíza Tula Mello, seguia em outro carro e não teve ferimentos.

O casal trafegava em veículos separados quando criminosos armados com fuzis e pistolas atacaram. Segundo as investigações, os bandidos fugiram em direção à Comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena.

De acordo com o portal G1, a Delegacia de Homicídios da Capital trabalha com algumas hipóteses para o ataque. Uma delas é que os criminosos tentaram roubar o carro da juíza Tula Mello, e Marquini, que vinha logo atrás, reagiu e acabou morto.

Outra linha de investigação considera a possibilidade de o casal ter cruzado com um “bonde”, nome dado a comboios de criminosos armados no Rio de Janeiro.

Ainda na madrugada desta segunda-feira (31), a polícia montou um cerco na região para tentar capturar os suspeitos. No entanto, até a última atualização desta reportagem, a polícia não prendeu ninguém.

