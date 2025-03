Julgamento Bolsonaro onde assistir: veja AO VIVO

O julgamento de Bolsonaro e de outros sete acusados acontece nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27) no Supremo Tribunal Federal (STF). A análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) será conduzida pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.

VEJA AO VIVO

Bolsonaro pode virar réu? Entenda a denúncia da PGR

A PGR acusa Jair Bolsonaro e seus aliados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a denúncia, o ex-presidente teria disseminado desinformação sobre o sistema eleitoral e participado de reuniões onde foram discutidas formas de reverter o resultado das eleições de 2022.

Além disso, a denúncia inclui nomes como Braga Netto (ex-ministro da Defesa), Filipe Martins (ex-assessor) e o coronel Marcelo Câmara. Os crimes apontados são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, o que pode levar a penas severas.

Como será o julgamento de Bolsonaro no STF?

No entanto, o STF não julgará a culpa ou inocência de Bolsonaro nesta fase. O objetivo, por enquanto, é determinar se há provas suficientes para transformar o ex-presidente e os outros acusados em réus. Caso a denúncia seja aceita, o processo seguirá para julgamento.

Além disso, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, analisará as provas reunidas pela PGR, incluindo documentos, mensagens e depoimentos que indicariam um plano para invalidar o resultado eleitoral.

Quais as possíveis consequências para Bolsonaro?

Se o STF aceitar a denúncia, Bolsonaro será réu e poderá enfrentar um processo criminal. Dessa forma, caso seja condenado, pode ser penalizado com prisão.

Além disso, sua carreira política pode ser impactada, dificultando uma possível candidatura nas eleições futuras. Dessa maneira, o julgamento de Bolsonaro também pode afetar sua base de apoio e sua influência no cenário político brasileiro.

O que diz a defesa de Bolsonaro?

Por outro lado, a defesa de Jair Bolsonaro nega qualquer envolvimento em tentativa de golpe e afirma que não há provas concretas contra o ex-presidente. Segundo seus advogados, as acusações da PGR são baseadas em interpretações políticas, e não em evidências jurídicas sólidas.

Da mesma forma, os demais acusados também negam participação no suposto plano. A defesa de Braga Netto, por exemplo, argumenta que ele apenas cumpriu suas funções institucionais no período pós-eleitoral.

Próximos passos do julgamento de Bolsonaro

Se a denúncia for aceita, o processo avança para a fase de instrução criminal, com coleta de depoimentos e novas diligências. Assim, o caso pode levar meses até uma decisão final.

O julgamento de Bolsonaro no STF é um dos mais aguardados do ano. Além disso, pode definir seu futuro político e jurídico. Por fim, vale lembrar que, além deste caso, o ex-presidente responde a outros processos, incluindo investigações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que podem levar à sua inelegibilidade.