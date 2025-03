Julgamento de Bolsonaro: advogado nega participação em trama golpista

Nesta terça-feira (25), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento que decidirá se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022.

Durante a sessão, o advogado de defesa, Celso Vilardi, argumentou que não há provas concretas contra Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente já foi amplamente investigado, sem que qualquer evidência definitiva fosse encontrada. Vilardi reforçou que Bolsonaro teria sido “o presidente mais investigado do país”, pedindo que a denúncia seja rejeitada.

Caso o STF aceite a denúncia, Bolsonaro e os demais envolvidos se tornarão réus, avançando para uma fase mais aprofundada do julgamento. A decisão tem grande impacto político e jurídico, despertando o interesse da opinião pública.

🔴 Acompanhe as atualizações para mais detalhes sobre o andamento do julgamento de Bolsonaro.

