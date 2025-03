Atualizações do julgamento de Bolsonaro ao vivo. O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza, nesta quarta-feira (26), o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados. A Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux, analisa o processo, que tem grande repercussão política e social.

A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e envolve investigações sobre supostos crimes atribuídos ao ex-presidente e seus aliados. O desfecho do julgamento pode trazer implicações jurídicas e políticas, despertando grande interesse público.

Acompanhe aqui as atualizações do julgamento de Bolsonaro ao vivo e saiba todos os detalhes sobre o caso.

