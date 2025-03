Julgamento de Bolsonaro: quais as possíveis consequências?

O julgamento de Bolsonaro e de outros sete acusados acontece nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27) no Supremo Tribunal Federal (STF). A análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) será pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.

A PGR acusa Jair Bolsonaro e seus aliados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a denúncia, o ex-presidente teria disseminado desinformação sobre o sistema eleitoral e participado de reuniões onde foram discutidas formas de reverter o resultado das eleições de 2022.

Além disso, a denúncia inclui nomes como Braga Netto (ex-ministro da Defesa), Filipe Martins (ex-assessor) e o coronel Marcelo Câmara. Os crimes apontados são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, o que pode levar a penas severas.



