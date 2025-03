Kim Soo-Hyun: ator suspeito de namoro com menor de idade “desabafa”

O ator sul-coreano Kim Soo Hyun realizou uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (31). O objetivo foi esclarecer aos rumores sobre um suposto relacionamento com a falecida atriz Kim Sae Ron enquanto ela ainda era menor de idade. Diante das especulações, o artista aproveitou a ocasião para lamentar a morte da jovem e negar qualquer envolvimento antes da maioridade.

Durante a coletiva, Kim Soo Hyun também contestou a autenticidade de mensagens atribuídas a ele e divulgadas pela família de Kim Sae Ron. Segundo o ator, os conteúdos foram manipulados e, portanto, não representam a verdade. Além disso, ele enfatizou que qualquer tentativa de associá-lo à morte da atriz é infundada e prejudicial.

Para esclarecer os rumores, o astro de K-dramas afirmou que o envolvimento entre os dois só ocorreu depois que Kim Sae Ron completou a maioridade. De acordo com ele, o namoro durou aproximadamente um ano, encerrando-se antes da estreia do drama “Rainha das Lágrimas“, em 2024.

Além das polêmicas, Kim Soo Hyun ressaltou o impacto emocional que as acusações vêm causando, tanto para ele quanto para seus familiares. Ademais, o ator destacou que sua imagem profissional e sua carreira também estão sendo prejudicadas pelas especulações infundadas.

Ao encerrar a coletiva, Kim Soo Hyun pediu que rumores sem fundamento não sejam disseminados. Ele reforçou seu compromisso com a verdade e solicitou respeito, tanto à memória de Kim Sae Ron quanto à sua própria trajetória profissional.

