Lei Cidadania Italiana: país limita concessões

Nesta sexta-feira (28), o governo italiano aprovou um decreto-lei que impõe novas restrições à transmissão de cidadania por direito de sangue, também conhecido como “jus sanguinis”. A medida surge como resposta ao aumento significativo de pedidos de cidadania italiana por parte de cidadãos descendentes, especialmente em países com grande presença de imigrantes italianos, como Brasil e Argentina.

Objetivo da nova lei de cidadania italiana

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, afirma que a reforma tem como principal objetivo combater os “abusos” do sistema atual, além de fortalecer os laços reais entre os cidadãos italianos no exterior e a Itália. O governo busca tornar o processo de cidadania italiana mais restrito, focando em vínculos genuínos com o país.

Alterações nas regras de reconhecimento de cidadania italiana

A nova lei de cidadania italiana restringe a concessão apenas aos descendentes diretos de italianos que tenham um pai ou avô nascido na Itália. Essa mudança visa reduzir a quantidade de pedidos de cidadania italiana. Os requerimentos cresceram substancialmente nos últimos anos, especialmente no Brasil, onde a comunidade italiana é uma das maiores fora da Itália.

Aumento nos pedidos de cidadania italiana

O Ministério das Relações Exteriores da Itália revelou que, no Brasil, o número de cidadanias concedidas cresceu consideravelmente. Em 2022, os consulados italianos reconheceram mais de 14 mil cidadanias, número que aumentou para 20 mil em 2024. Esse aumento gerou uma sobrecarga nos consulados, que agora enfrentam dificuldades para atender à crescente demanda.

Impacto nos consulados italianos

Com o elevado número de pedidos de cidadania italiana, os consulados italianos têm enfrentado longas filas e tempos de espera prolongados. Portanto, o aumento da demanda foi um dos fatores determinantes para a implementação da nova medida, que visa melhorar a eficiência e qualidade do atendimento consular, evitando o caos nos processos.

A relação histórica entre Itália e América Latina

Muitos descendentes de italianos ainda buscam a cidadania italiana para manter um vínculo cultural e legal com o país de origem.

Repercussões políticas da nova lei de cidadania italiana

A nova medida tem gerado reações políticas tanto na Itália quanto nos países com grande número de descendentes, como o Brasil. Entretanto, organizações que defendem os direitos dos imigrantes italianos argumentam que a decisão pode afetar negativamente os descendentes mais distantes, que buscam um vínculo com suas raízes, enquanto o governo italiano defende que as mudanças são necessárias para evitar abusos no sistema de cidadania italiana.

Valorização de laços reais com a Itália

O governo italiano enfatiza que a nova lei de cidadania italiana busca valorizar os laços genuínos e duradouros entre os cidadãos no exterior e a Itália. Entretanto, a concessão de cidadania será mais rigorosa e focada em pessoas com uma conexão direta e significativa com o país, seja por meio de ascendência ou residência.

Expectativas sobre o impacto da nova lei de cidadania italiana

Especialistas apontam que, com a nova legislação, a Itália espera diminuir a pressão sobre seus consulados italianos e focar nos cidadãos que têm um vínculo mais forte com o país. No entanto, a medida levanta questionamentos sobre o futuro dos descendentes mais distantes, que podem ser excluídos do processo de naturalização.

Necessidade e controvérsias sobre a lei de cidadania italiana

Embora a medida tenha gerado controvérsias, muitos especialistas acreditam que ela é necessária para garantir a sustentabilidade do sistema de cidadania italiana, especialmente em tempos de globalização e crescente mobilidade internacional. Portanto, a decisão visa equilibrar os interesses dos cidadãos no exterior com a preservação da integridade do processo de cidadania.

Com as novas restrições à cidadania italiana, a Itália busca estabelecer um processo mais justo e eficiente. Entretanto, ainda fortalece seus laços com cidadãos que têm uma conexão verdadeira com o país.