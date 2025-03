Libertadores 2025: Corinthians sofre derrota amarga do Barcelona-EQU

O Corinthians sofreu uma derrota dura na noite desta quarta-feira (6) pela Libertadores 2025 . A equipe alvinegra foi superada pelo Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 , no Estádio Monumental de Guayaquil, e terá uma missão complicada no jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores.

Barcelona-EQU domina e desenvolveu ampla vantagem

O time equatoriano foi superior durante boa parte do confronto e abriu o placar com Janner Corozo , de pênalti, após falta cometida por João Pedro Tchoca . Ainda no primeiro tempo, Rivero ampliou o marcador, dificultando a ocorrência do Corinthians. Na etapa final, Corozo marcou novamente , consolidando a vitória do Barcelona-EQU e deixando o time brasileiro em situação delicada na competição.

Próximo jogo e cenário para o Corinthians

O confronto de volta entre Corinthians x Barcelona-EQU será na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena . Para avançar diretamente à fase de grupos da Libertadores 2025 , o Timão precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença . Caso vença por três gols, a decisão será nos pênaltis.

A derrota coloca o Corinthians sob pressão, e a equipe precisa de um bom desempenho em casa para manter viva a esperança de seguir na competição.