Libertadores: veja onde assistir Bahia x Boston River AO VIVO

Nesta quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), Bahia recebe o Boston River na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. Contudo, onde assistir Bahia x Boston River ao vivo?

A partida contará com transmissão ao vivo e exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

No jogo de ida da terceira fase, realizado no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, as duas equipes empataram sem gols, em um jogo sem muitas emoções.

Em seu último jogo, o Tricolor de Aço venceu o Jacuipense por 5 a 0, em confronto válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano, assim, se classificando para a final, onde enfrenta seu maior rival, o Vitória.

Já o Boston River, chega para confronto após empatar com o Progreso, por 2 a 2, em confronto válido pela 5ª rodada da Primeira Divisão Uruguaia.

Prováveis escalações

Bahia (técnico Rogério Ceni): Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga.

Boston River (técnico Jádson Viera): Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Gomez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Baltasar Barcia e Felipe Chiappini; Guillermo López, Juan Manuel Gutiérrez e Valentín Adam.

Ficha técnica

Data: 13 de março (quinta-feira)

13 de março (quinta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai

Onde assistir Bahia x Boston River ao vivo?

Paramount+ (streaming)

