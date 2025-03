Linn da Quebrada na cracolândia? Entenda a polêmica

A cantora, atriz e ex-BBB Linn da Quebrada precisou ser internada novamente em uma clínica para tratar sua saúde mental. A internação foi confirmada através das redes sociais da artista.

A assessoria informou que Linn está passando por um momento delicado com desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no uso abusivo de substâncias e no agravamento da depressão.

Em outra publicação, a assessoria negou que seja verdade as notícias de que Linn havia sido vista na cracolândia.

Veja o pronunciamento abaixo:

