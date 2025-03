Liverpool x Newcastle: onde assistir a final da Copa da Liga Inglesa

A final da Copa da Liga Inglesa é neste domingo (16) e Liverpool e Newcastle duelam pelo título. O jogão único será decido no lendário estádio Wembley, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília). Mas onde assistir Liverpool e Newcastle ao vivo?

A transmissão se dará pela Disney+ (streaming).

Os caminhos de ambos os times para chegar à final foram cheios de desafios. Os Reds abateram Tottenham, Southampton, Brighton e West Ham. Já os Magpies venceram gigantes como Arsenal, Brentford, Chelsea, Wimbledon e Nottingham Forest.

