LOA 2025: confira o que os parlamentares decidiram

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira (20), a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. A matéria ainda deve ser analisada em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, última etapa antes da sanção presidencial.

Meta Fiscal e Projeção de Superávit

A proposta mantém a meta de déficit zero estabelecida pelo governo, mas traz uma nova projeção de superávit fiscal de R$ 15 bilhões. Esse montante representa um aumento expressivo em relação à previsão inicial de R$ 3,7 bilhões, impulsionado por expectativas mais otimistas sobre a arrecadação federal em 2025.

Definição de Prioridades e Impactos na Economia

Após quase sete meses de debates no Congresso, a aprovação da LOA 2025 define as prioridades para os gastos públicos e investimentos do governo federal. O orçamento será essencial para a continuidade de políticas públicas, programas sociais e projetos estratégicos que impactam diretamente a economia e a sociedade.

Com uma arrecadação prevista em crescimento, o governo pretende garantir o equilíbrio fiscal dentro das diretrizes do novo arcabouço fiscal. A aprovação final no Congresso será decisiva para viabilizar a execução do orçamento e das políticas econômicas planejadas para o próximo ano.

Acompanhe as Atualizações sobre a LOA 2025

