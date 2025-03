Lotofácil: 3 apostas do ES faturam prêmio; uma é do Sul do Estado

O resultado da Lotofácil 3335 foi divulgado na noite desta quinta-feira (7), no Espaço da Sorte , em São Paulo. O concurso distribuiu prêmios para apostas de todo o Brasil. Assim , muitos apostadores já conferiram seus ingressos na expectativa de um grande prêmio.

Números sorteados no concurso 3335

Os 15 números sorteados no concurso Lotofácil 3335 foram:

01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21

Ganhadores do Espírito Santo acertam 14 números

Três apostas do Espírito Santo acertaram 14 números e faturaram um prêmio de R$ 1.271,97 cada . Por isso , confira as cidades e as loterias vencedoras:

Marataízes/ES – Loterias Century 21 – ALT Assessoria Empresarial LTDA

Serra/ES – Jogada da Sorte – Loterias Fátima LTDA ME

Vitória/ES – EFG Loterias LTDA

Todas as apostas foram em loterias físicas e na modalidade simples , com um bilhete com 15 dezenas. Dessa forma , os apostadores garantiram uma boa premiação.

Como conferir o resultado da Lotofácil

Os apostadores podem verificar o resultado da Lotofácil diretamente no site oficial da Caixa Econômica Federal, no aplicativo Loterias Caixa ou nas casas lotéricas. Além disso , é possível conferir os números nos canais oficiais da Caixa.

Próximo sorteio e como apostar

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na sexta-feira (8). Portanto , para participar, basta escolher entre 15 a 20 números do volante e registrar a aposta até 19h (horário de Brasília) . O valor mínimo da aposta é de R$ 3,00 .

Onde resgatar o prêmio

Os ganhadores podem retirar os prêmios de até R$ 1.903,98 em qualquer casa lotérica credenciada. Entretanto , os valores superiores devem ser resgatados nas agências da Caixa mediante apresentação de um documento com foto e o comprovante do bilhete premiado.

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil e realiza sorteios de segunda a sábado , sempre às 20h. Sendo assim , fique atento e acompanhe os próximos concursos para não perder a chance de ganhar.