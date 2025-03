Lotofácil 3335: confira o resultado

O concurso Lotofácil 3335 foi realizado nesta quinta-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dessa forma, milhares de apostadores aguardavam ansiosamente pelo resultado. O prêmio estimado para este sorteio era de R$ 1,7 milhão.

Números sorteados na Lotofácil 3335

Os números sorteados no concurso Lotofácil 3335 foram os seguintes:

02-05-25-18-07-03-15-19-12-08-17-11-09-20-01.

Agora, os ganhadores devem conferir seus bilhetes e verificar se conquistaram alguma das faixas de premiação.

Faixas de premiação da Lotofácil 3335

A Lotofácil premia diferentes faixas de acertos, ou seja, não é necessário acertar todos os números para ganhar. Dessa maneira, os prêmios são distribuídos conforme a tabela abaixo:

15 acertos : prêmio principal

: prêmio principal 14 acertos : valor variável

: valor variável 13 acertos : prêmio fixo de R$ 25

: prêmio fixo de R$ 25 12 acertos : prêmio fixo de R$ 10

: prêmio fixo de R$ 10 11 acertos: prêmio fixo de R$ 5

Ainda assim, para saber se houve ganhadores na primeira faixa, é necessário aguardar a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Lotofácil?

Jogar na Lotofácil é muito simples. Basicamente, o apostador precisa escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, a aposta mínima custa R$ 3.

Por outro lado, quem desejar aumentar as chances de ganhar pode selecionar mais números, contudo, o valor da aposta também será maior.

Quais as chances de ganhar na Lotofácil?

Embora a Lotofácil seja conhecida por ser uma das loterias mais fáceis de ganhar, as chances variam de acordo com a quantidade de números jogados. Veja as probabilidades:

15 números : 1 em 3.268.760

: 1 em 16 números : 1 em 204.297

: 1 em 17 números : 1 em 24.035

: 1 em 18 números : 1 em 4.005

: 1 em 19 números : 1 em 843

: 1 em 20 números: 1 em 211

Portanto, é fundamental que o apostador avalie sua estratégia antes de definir o valor da aposta.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil, de número 3336, será realizado na sexta-feira (7), às 20h.

Dessa forma, os jogadores interessados têm até as 19h do dia do sorteio para registrar suas apostas. Isso pode ser feito em qualquer casa lotérica ou nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Dicas para apostar na Lotofácil

Para aqueles que desejam aumentar as chances de acerto na Lotofácil, algumas estratégias podem ser úteis. Veja algumas dicas:

Equilibre os números : escolha uma quantidade similar de pares e ímpares.

: escolha uma quantidade similar de pares e ímpares. Considere os números mais sorteados : 03, 05, 10, 13, 20 e 25 costumam aparecer com frequência.

: 03, 05, 10, 13, 20 e 25 costumam aparecer com frequência. Evite sequências numéricas: apostas como 01-02-03-04-05 têm menos chances de serem sorteadas.

Em resumo, a Lotofácil pode ser uma excelente oportunidade para quem deseja tentar a sorte. Contudo, lembre-se sempre de jogar com responsabilidade e dentro do seu orçamento.