Lotofácil 3343: veja quem foi o brasileiro que ganhou os R$ 5 milhões

O concurso 3343 da Lotofácil aconteceu na noite deste sábado (15), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 5 milhões.

Números sorteados

Dessa forma, os apostadores agora aguardam a divulgação oficial dos ganhadores e dos valores pagos em cada faixa de premiação.

Como funciona a premiação

Na Lotofácil, os prêmios são distribuídos para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. No entanto, o valor recebido depende da quantidade de apostas vencedoras em cada categoria. A Caixa Econômica Federal divulgará todos os detalhes da premiação após a conferência dos bilhetes premiados.

Como jogar na Lotofácil

Para participar dos sorteios, basta escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, que contém 15 números, custa R$ 3,00. Além disso, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas ou no site oficial das Loterias Caixa.

Quais são as chances de ganhar?

As probabilidades de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos. No entanto, em uma aposta simples, com 15 números, a chance de acertar todas as dezenas sorteadas é de 1 em 3.268.760.

Por outro lado, ao apostar mais números, as chances aumentam, mas o valor da aposta também sobe.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 3344 da Lotofácil está programado para ocorrer na segunda-feira, 17 de março de 2025. Dessa maneira, os apostadores podem registrar suas apostas até as 19h do mesmo dia.

Como resgatar o prêmio?

Os ganhadores podem retirar os prêmios em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Entretanto, se o valor for superior a R$ 1.903,98, o resgate deve ser feito exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com foto e o comprovante da aposta premiada.

Além disso, para prêmios acima de R$ 10.000,00, o pagamento só será realizado após dois dias úteis, contados a partir da solicitação.

Jogue com responsabilidade

Embora as loterias sejam uma opção de entretenimento, é fundamental que os apostadores joguem com consciência, evitando gastos excessivos. Afinal, as chances de ganhar os prêmios principais são reduzidas.

Para mais informações, basta acessar o site oficial das Loterias Caixa ou acompanhar os resultados pelos canais oficiais da instituição.