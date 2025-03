Lotofácil 3345: veja as dezenas sorteadas

O sorteio do concurso Lotofácil 3345 aconteceu na noite desta terça-feira (18), em São Paulo. Com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões, muitos apostadores aguardavam ansiosos pelo resultado. Agora, é hora de conferir as dezenas e verificar se houve ganhadores.

Números sorteados no concurso Lotofácil 3345

As quinze dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 04 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Se você apostou neste concurso, vale a pena conferir com atenção se os seus números foram contemplados.

Como consultar o resultado da Lotofácil

Portanto, para saber se foi um dos ganhadores, o apostador pode conferir o resultado de diferentes formas. Primeiramente, é possível acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal. Além disso, o resultado também está disponível em lotéricas credenciadas e nos canais oficiais da Loterias Caixa. Caso tenha sido premiado, o pagamento pode ser feito diretamente em casas lotéricas para valores menores ou em agências da Caixa, no caso de quantias mais altas.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Se ninguém acertar os 15 números, o prêmio acumula para o próximo sorteio. Como os concursos da Lotofácil acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília), os apostadores já podem se preparar para a próxima edição.

Entretanto, para quem deseja aumentar as chances de ganhar, uma boa estratégia é optar por bolões ou jogos com mais dezenas, o que eleva as probabilidades de acerto.

Fique atento aos próximos sorteios e boa sorte!