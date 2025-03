Lotofácil 3353: confira as apostas ganhadoras

O concurso 3353 da Lotofácil aconteceu nesta quinta-feira (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio, promovido pela Caixa Econômica Federal, revelou os 15 números que podem transformar a vida de apostadores em todo o Brasil.

Números sorteados no concurso 3353

Os números sorteados na Lotofácil 3353 foram:

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25

Houve ganhadores na faixa principal?

Até o momento, a Caixa ainda não divulgou o número de ganhadores do prêmio principal. No entanto, a Lotofácil costuma distribuir prêmios em várias faixas, contemplando apostas com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

Prêmio estimado e divisão dos valores

O prêmio estimado para quem acertar os 15 números pode ultrapassar os R$ 5 milhões, dependendo do número de ganhadores. A modalidade é conhecida por suas altas probabilidades de premiação em comparação com outras loterias.

Como conferir o resultado oficial?

Os apostadores podem verificar os resultados no site oficial da Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas. O bilhete impresso da aposta é essencial para a conferência e o resgate dos prêmios.

Como funciona a aposta na Lotofácil?

Na Lotofácil, os jogadores escolhem entre 15 e 20 números do total de 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado, às 20h.

Como resgatar o prêmio?

Se você foi premiado, os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica para prêmios de até R$ 2.259,20. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após o sorteio.

Acompanhe os próximos sorteios

Os sorteios da Lotofácil são seis vezes por semana e passam ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube. Fique atento e boa sorte no próximo concurso!