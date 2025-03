Lula assina MP com nova linha de crédito consignado para quem é CLT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira (12), uma medida provisória (MP) que cria uma nova linha de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. De acordo com o portal G1, o chamado de “Crédito do Trabalhador”, o programa oferece empréstimos com juros mais baixos, impulsionando a economia e facilitando o acesso ao crédito para milhões de brasileiros.

Quem pode solicitar o “Crédito do Trabalhador”?

A nova linha de crédito será destinada a trabalhadores com carteira assinada, incluindo:

Empregados urbanos e rurais

Trabalhadores domésticos

Vinculados a microempreendedores individuais (MEI)

Essa ampliação do público beneficiado busca incluir categorias que, até então, tinham dificuldade em acessar crédito com condições mais vantajosas.

Como funciona a garantia do empréstimo?

Diferente do consignado tradicional, que usa o salário como principal garantia, o Crédito do Trabalhador permitirá que o contratante utilize:

Até 10% do saldo do FGTS como garantia do empréstimo

como garantia do empréstimo 100% da multa rescisória (40% do FGTS) em caso de demissão sem justa causa para quitação da dívida

Principais vantagens do novo consignado

A proposta do governo Lula para o consignado privado traz benefícios importantes: Juros mais baixos: Como há menor risco de inadimplência devido à garantia do FGTS, os bancos podem oferecer taxas reduzidas.

Acesso ampliado ao crédito: Trabalhadores de diferentes setores poderão obter financiamento com mais facilidade.

Estimulo à economia: A injeção de crédito pode impulsionar o consumo e fortalecer o setor produtivo.

Impacto na economia

Especialistas acreditam que o Crédito do Trabalhador pode movimentar bilhões de reais, beneficiando principalmente famílias que precisam de recursos para emergências, educação e melhorias habitacionais. Além disso, a medida pode aquecer setores estratégicos da economia, gerando crescimento e empregos.

Como solicitar o crédito?

Os trabalhadores interessados deverão buscar bancos e instituições financeiras autorizadas. Detalhes como prazos, valores e taxas de juros ainda serão regulamentados, mas a expectativa é que o programa esteja disponível em breve, após a aprovação da MP pelo Congresso Nacional.

Riscos e desafios do novo crédito consignado

Apesar das vantagens, especialistas alertam para os riscos envolvidos: Comprometimento do FGTS: Usar o saldo do FGTS como garantia pode reduzir a reserva financeira do trabalhador em caso de demissão.

Endividamento excessivo: É fundamental que os beneficiários façam um planejamento financeiro antes de contratar o empréstimo.

Regulamentação bancária: O governo precisará garantir que os bancos sigam regras transparentes na concessão dos financiamentos.

Aprovação no Congresso Nacional

Como se trata de uma medida provisória, o Crédito do Trabalhador já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar permanente. Durante esse período, o texto pode sofrer alterações ou até ser rejeitado.

Reação do mercado financeiro

A proposta do governo Lula consignado foi bem recebida por parte do mercado, especialmente pelos bancos que atuarão na concessão do crédito. No entanto, economistas alertam que o sucesso da medida dependerá do equilíbrio entre juros acessíveis e sustentabilidade fiscal, evitando impactos negativos nas contas públicas.

O que esperar nos próximos meses?

Nos próximos meses, o governo pretende ampliar o acesso a financiamentos mais baratos para trabalhadores da iniciativa privada. Será possível avaliar os impactos do programa na economia e no endividamento da população, além de acompanhar a tramitação da MP no Congresso Nacional.