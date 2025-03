Lula classifica discussão entre Trump e Zelensky como “cena grotesca”

Durante agenda oficial no Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente o bate-boca protagonizado pelos presidentes Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Donald Trump, dos Estados Unidos, ocorrido na Casa Branca na última sexta-feira (28/2). Para Lula, a troca pública de farpas foi uma “cena grotesca” e incompatível com a diplomacia internacional.

Uma cena tão grotesca

“Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas acho que, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca”, declarou Lula neste sábado (1º/3), em conversa com jornalistas. O petista está em Montevidéu para acompanhar a posse do presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi.

Lula também afirmou que o presidente ucraniano saiu humilhado do encontro e criticou a postura de Trump durante a reunião. “Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso. Acho que a União Europeia foi prejudicada pelo discurso do Zelensky”, avaliou.

Troca de farpas

A discussão entre Trump e Zelensky ocorreu durante audiência no Salão Oval, onde os dois líderes discutiam o futuro da guerra na Ucrânia. O clima esquentou ao final do encontro, quando o presidente ucraniano acusou o líder russo, Vladimir Putin, de não demonstrar interesse genuíno em encerrar o conflito. A declaração irritou Trump, que rebateu de forma ríspida, desencadeando o bate-boca.

O embate público entre os dois presidentes repercutiu internacionalmente, gerando críticas e levantando questionamentos sobre o futuro da relação entre Estados Unidos e Ucrânia em meio à guerra que já se arrasta há mais de dois anos.

