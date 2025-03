Luta Poatan: confira detalhes do confronto contra Ankalaev no UFC

O UFC 313 acontece neste sábado (8) na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), e os fãs de MMA já estão ansiosos. Isso porque a luta principal promete muita emoção: o brasileiro Alex ‘Poatan’ Pereira coloca seu cinturão dos meio-pesados em jogo contra o perigoso Magomed Ankalaev. Assim, o evento se torna um dos mais aguardados do ano.

Poatan e sua trajetória no UFC

Desde que conquistou o título dos meio-pesados em novembro de 2023, ao derrotar Jiri Prochazka, Poatan tem mostrado domínio na divisão. Afinal, em 2024, ele defendeu seu cinturão com sucesso três vezes, superando Jamahal Hill, Jiri Prochazka (novamente) e Khalil Rountree Jr.. Agora, o brasileiro busca consolidar ainda mais seu legado no MMA.

Oponente perigoso: Magomed Ankalaev

Por outro lado, o desafiante Magomed Ankalaev está determinado a acabar com o reinado de Poatan. O russo já teve uma chance pelo cinturão contra Jan Blachowicz no UFC 282, mas a luta terminou em empate. No entanto, dessa vez, ele chega mais preparado. Com um jogo estratégico e uma defesa sólida, Ankalaev acredita que pode anular a trocação do brasileiro.

Análise do combate: choque de estilos

O duelo entre Pereira e Ankalaev será uma verdadeira batalha de estilos. Enquanto Poatan tem um dos melhores strikings do UFC, com socos devastadores e precisão cirúrgica, Ankalaev aposta no grappling e no controle do octógono. Portanto, a grande questão é se o russo conseguirá levar a luta para o chão ou se o brasileiro encaixará mais um nocaute espetacular.

Luta co-principal: Gaethje x Fiziev

Além da luta principal, o co-main event também chama atenção. Justin Gaethje enfrentará Rafael Fiziev em uma revanche aguardada. No primeiro confronto, Gaethje venceu por decisão, mas agora Fiziev quer dar o troco. Assim, os fãs podem esperar uma luta intensa e cheia de trocação franca.

Demais lutas do card principal

Além disso, o card principal do UFC 313 conta com outros confrontos de alto nível. Veja os destaques:

Jalin Turner vs. Ignacio Bahamondes (peso leve)

Amanda Lemos vs. Iasmin Lucindo (peso palha feminino)

King Green vs. Maurício Ruffy (peso leve)

Onde assistir ao UFC 313?

Para quem quer acompanhar tudo ao vivo, o UFC 313 será transmitido pelo UFC Fight Pass, o serviço de streaming oficial do UFC. Além disso, as seis primeiras lutas do card preliminar terão exibição gratuita nos perfis do UFC no Facebook, YouTube e TikTok. Portanto, há várias opções para não perder nenhum detalhe.

Horários do evento (horário de Brasília)

Card Preliminar Inicial: 18h30 (UFC Fight Pass e redes sociais do UFC)

Card Preliminar: 20h00 (UFC Fight Pass)

Card Principal: 22h00 (UFC Fight Pass)

Brasil no topo do MMA mundial

Se Poatan vencer mais essa luta, ele reforçará seu nome como um dos maiores lutadores brasileiros da atualidade. Afinal, sua trajetória no UFC já inspira milhares de atletas e mantém o Brasil como uma potência no MMA. Dessa forma, sua vitória pode representar mais um marco para o país no esporte.

Expectativa para o UFC 313

O UFC 313 tem tudo para ser um dos eventos mais empolgantes do ano. Com Alex ‘Poatan’ Pereira defendendo seu cinturão contra um rival extremamente perigoso, a luta promete momentos eletrizantes. Mas será que Poatan conseguirá mais um nocaute histórico ou Ankalaev surpreenderá com sua estratégia? A resposta será dada neste sábado!