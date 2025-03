Mãe vende a filha de 27 dias; motivo choca web

Uma mulher foi presa no último domingo (30) após vender a própria filha de 27 dias em Goiânia (GO). A suposta compradora é uma empresária da região.

De acordo com a suspeita, com o dinheiro da venda, ela pretendia pagar o aluguel do imóvel onde mora e um curso de confeitaria.

Segundo o site Metrópoles, testemunhas entraram em contato com a Polícia Civil para denunciar o caso. Os relatos, cheios de detalhes, mostravam que a mãe estava com depressão pós-parto e entregou o bebê para a empresária.

Com base nessas informações, as polícias Civil e Militar prenderam em flagrante quatro investigados – três mulheres e um homem – pelo crime de tráfico de pessoas.

Durante seu depoimento, a mãe da criança afirmou que negociou a filha porque havia recebido a promessa de uma quantia em dinheiro.

Uma funcionária e o companheiro da empresária foram os responsáveis por intermediar toda a ação. A criança foi entregue na tarde do último domingo.

O recém-nascido foi encaminhado ao Conselho Tutelar e ficará em um abrigo provisório.

